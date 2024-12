Coreia do Sul diz ter detectado sinais de que Coreia do Norte prepara mais tropas e drones para Rússia

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram na segunda-feira que detectaram sinais de que a Coreia do Norte está se preparando para enviar mais tropas e armas, incluindo drones suicidas, para a Rússia, a fim de apoiar sua guerra contra a Ucrânia.

Pyongyang já forneceu lançadores múltiplos de foguetes de 240 mm e obuseiros autopropelidos de 170 mm para a Rússia, e foi vista se preparando para produzir mais drones suicidas para serem enviados para lá depois que o líder Kim Jong Un guiou um teste no mês passado, de acordo com o Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS).