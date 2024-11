Brigada do Exército é alvo de disparos na Cidade de Deus em dia de abertura do G20 no Rio, ação não deixou feridos

Por conta da realização da cúpula do G20 na capital fluminense, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um decreto de garantia da lei e da ordem (GLO) para que militares das Forças Armadas atuem na segurança do evento, que acontece nesta segunda e na terça-feira.

Procurado, o Comando Militar do Leste não comentou a ocorrência.

Também no domingo, a polícia do Rio informou que um carro que prestava serviço a um integrante da comitiva do governo federal antes do G20 foi roubado na Baixada Fluminense e posteriormente recuperado pelas forças de segurança, no segundo episódio de roubo de veículos antes da cúpula de chefes de Estado na cidade. O veículo alvo do roubo divulgado no domingo foi encontrado no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio.

Na quinta-feira, um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, também foi roubado no centro do Rio e depois recuperado.