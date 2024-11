EUA dizem que Rússia provocou escalada do conflito com Ucrânia ao usar norte-coreanos

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira que é a Rússia que está provocando a escalada do conflito na Ucrânia ao mobilizar tropas norte-coreanas, após o Kremlin alertar que Washington aprofundaria seu envolvimento na guerra ao permitir que as forças ucranianas atacassem o território russo com armas fabricadas nos EUA.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em uma coletiva de imprensa, recusou-se a confirmar que o governo em fim de mandato do presidente Joe Biden havia decidido permitir os ataques, mas reiterou que os EUA "sempre vão adaptar e ajustar os recursos que fornecemos à Ucrânia quando for apropriado fazê-lo".

A Reuters informou no domingo que o governo Biden decidiu permitir que a Ucrânia realizasse os ataques, uma medida que, segundo funcionários norte-americanos que falaram sob condição de anonimato, foi uma resposta à presença de tropas norte-coreanas no conflito.