Guerra na Ucrânia chega ao milésimo dia com "trincheiras congeladas e estepes em chamas"

Mas, desde então, os inimigos têm se estabelecido em uma guerra de trincheiras implacável que transformou as cidades do leste ucraniano em pó. As Forças russas ainda ocupam 20% da Ucrânia e, no último ano, ganharam terreno de forma lenta, mas constante.

"Nas trincheiras congeladas da região de Donetsk e nas estepes em chamas da região de Kherson, sob projéteis, granizo e armas antiaéreas, estamos lutando pelo direito de viver", escreveu o comandante supremo da Ucrânia, Oleksandr Syrkyi, no Telegram.

O retorno de Trump, que tem criticado a escala da ajuda dos EUA, coloca em questão a frente ocidental unida contra Putin, mas também aumenta a perspectiva de negociações para acabar com a luta. Não se sabe se tais discussões foram realizadas desde os primeiros meses da guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na semana passada que a Ucrânia deve fazer o possível para acabar com a guerra no próximo ano por meios diplomáticos. Mas, publicamente, não houve redução do abismo entre as posições de negociação dos inimigos.

Kiev há muito tempo exige a retirada total da Rússia de todo o território ocupado e garantias de segurança do Ocidente comparáveis à adesão ao tratado de defesa mútua da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para evitar futuros ataques russos.

O Kremlin diz que a Ucrânia deve abandonar todas as ambições de entrar para a Otan e retirar suas tropas totalmente das províncias que a Rússia alega ter anexado desde sua invasão.