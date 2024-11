BNDES e Banco de Desenvolvimento da China assinam primeiro empréstimo em moeda chinesa

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o China Development Bank (CDB) assinaram nesta quarta-feira uma operação de empréstimo de 4 bilhões de reais (em torno de 5 bilhões de renmimbi), na primeira operação do banco brasileiro em moeda estrangeira.

O contrato de captação de recursos foi assinado durante a visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Brasília, em um bloco de 37 acordos em diversas áreas, e tem uma previsão de três anos. De acordo com o BNDES, os recursos serão usados em uma linha de crédito destinada a apoiar investimentos do BNDES em diferentes setores.