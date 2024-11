Musk e Ramaswamy planejam se apoiar na Suprema Corte para reduzir alcance de agências federais

O DOGE buscará tais regulamentações, acrescentaram.

Dada a maioria conservadora de 6 a 3 na Suprema Corte, o DOGE tem a oportunidade de aprovar uma redução estrutural substancial no governo federal, disseram eles.

"O DOGE apresentará essa lista de regulamentações ao Presidente Trump, que pode, por meio de ação executiva, suspender imediatamente a aplicação dessas regulamentações e iniciar o processo de revisão e rescisão", escreveram Musk e Ramaswamy.

Eles afirmaram que uma parceria com a equipe de transição de Trump estava em andamento para contratar uma equipe de defensores do governo, que trabalhará com o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca.

