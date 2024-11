Rival chinesa da Starlink fecha acordo para entrar no mercado brasileiro

PEQUIM (Reuters) - A empresa chinesa de satélites que espera desafiar a Starlink, de Elon Musk, assinou um acordo para entrar no mercado brasileiro na quarta-feira, informou a empresa.

A SpaceSail assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a empresa brasileira Telebras para fornecer comunicações via satélite e serviços de Internet de banda larga para o país latino-americano.

O MOU é um dos muitos que serão assinados durante a visita de Estado do presidente da China, Xi Jinping, a Brasília, onde ele vai se reunir com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.