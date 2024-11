Mudança de Biden sobre mísseis para Ucrânia foi motivada por tropas norte-coreanas em Kursk e vitória de Trump

Por Mike Stone e Humeyra Pamuk e Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Joe Biden abandonou a sua oposição aos ucranianos utilizarem mísseis dos EUA para atingir alvos muito além da fronteira da Rússia como uma resposta à entrada da Coreia do Norte na guerra, uma guinada na política norte-americana que ganhou urgência por conta da vitória de Donald Trump na eleição de 5 de novembro, de acordo com fontes familiarizadas com o tema.

Por meses, Biden resistiu aos apelos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para retirar os limites no uso de mísseis ATACMS fornecidos pelos EUA, que podem alcançar o território russo em seu interior, temendo potencialmente envolver a Otan em um conflito com uma potência nuclear.