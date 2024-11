Republicanos ampliam maioria no Senado depois que democrata reconhece derrota na Pensilvânia

(Reuters) - O senador democrata Bob Casey, da Pensilvânia, reconheceu nesta quinta-feira a derrota na última disputa para o Senado das eleições norte-americanas de 2024, ampliando a maioria do partido do presidente eleito, Donald Trump, na câmara alta do Congresso.

Os republicanos terão 53 vagas no Senado de 100 cadeiras no próximo ano.

Com o controle do Senado, os republicanos estarão em posição de confirmar as nomeações judiciais e de equipe de Trump, embora ainda não tenham os 60 votos necessários para avançar rapidamente na maioria dos casos.