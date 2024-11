Rússia afirma que nova base dos EUA na Polônia aumenta perigo nuclear geral

MOSCOU/VARSÓVIA (Reuters) - A Rússia disse nesta quinta-feira que uma nova base de defesa dos Estados Unidos contra mísseis balísticos no norte da Polônia levará a um aumento no nível geral de perigo nuclear, mas Varsóvia afirmou que as "ameaças" de Moscou apenas reforçaram o argumento a favor das defesas da Otan.

A base de defesa aérea, situada na cidade de Redzikowo, perto da costa do Báltico, faz parte de um escudo antimísseis mais amplo da Otan e foi inaugurada em 13 de novembro.

"Esse é outro passo francamente provocativo em uma série de ações profundamente desestabilizadoras por parte dos norte-americanos e seus aliados na Aliança do Atlântico Norte na esfera estratégica", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.