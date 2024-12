'Espero que Lira seja responsabilizado', diz Glauber sobre emendas

A sigla apontou irregularidades na destinação de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão que teriam acontecido sem transparência. A legenda questionou no STF o ofício que autorizou o repasse dos recursos apenas com a assinatura de 17 líderes partidários. Dino deu cinco dias de prazo para a Câmara dar transparência às emendas. (Entenda o caso abaixo)

Ao Canal UOL, Braga apontou para o nome de Arthur Lira como o principal responsável pela farra do dinheiro destinado às emendas e a falta de transparência.

Você pega o sequestro de recursos para Alagoas e, ao mesmo tempo, você vê que parte dos recursos daquilo foi utilizada no escândalo dos kits robótica. Você vê uma cidade de 40 mil habitantes, em Alagoas, recebendo uma quantidade de emendas e com denúncias dos caras tirando o dinheiro na boca do caixa e entregando em um carro numa viela. Ou seja, tudo isso gravado, numa cidade de aliado do Lira.

Se a gente começar a falar sobre todas as conexões que há entre emenda parlamentar, gabinete das lideranças, o que faz Arthur Lira, o enriquecimento que teve Arthur Lira durante a sua vida e o que está acontecendo... a gente não vai parar.

Agora a expectativa é de que ela [decisão de Dino] tenha consequências no parlamento, ou seja, que essa farra das emendas parlamentares a conte do orçamento de continuidade secreto tenha um fim definitivo, porque o Lira Fez nessa articulação, foi abusar de qualquer tipo de paciência .

Glauber Braga, deputado federal

Josias: 'Dino acende luz de porão do manicômio das emendas'

O colunista Josias de Souza, do UOL, disse que Dino devolveu as emendas ao noticiário policial, de onde elas nunca deveriam ter saído, e que a decisão do ministro acende a luz do porão do manicômio.