Em eleição acirrada no Uruguai, candidatos buscam votos de derrotados no 1º turno

Isso significa que os eleitores que votaram em candidatos derrotados no primeiro turno de outubro serão fundamentais. Entre esses candidatos está o antiestablishment Gustavo Salle, que se manifesta com um megafone contra vacinas, corrupção e identidade de gênero, e quer proteger o meio ambiente. Ele teve um desempenho melhor do que o esperado no primeiro turno, com 3%.

O Uruguai contraria a tendência global de divisões acentuadas entre direita e esquerda observadas em muitos países no que tem sido um ano eleitoral de 2024 de grande impacto.

A nação sul-americana de 3,4 milhões de habitantes vai às urnas em 24 de novembro com um presidente popular, inflação em queda e emprego e salários reais em alta. Mas as preocupações de longa data com o alto custo de vida, a desigualdade e os crimes violentos persistem.

O presidente Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, de Delgado, constitucionalmente não pode se candidatar à reeleição imediata.

"Há poucos indícios de que os eleitores estejam clamando por mudanças políticas significativas", disse o analista uruguaio Nicolás Saldías, da Economist Intelligence Unit.

O amplo consenso entre os dois lados em questões como a economia significou que os principais candidatos tiveram dificuldades para conquistar a população, acrescentou Saldías.