Há pouca esperança em Gaza de que mandados de prisão aliviem ataque israelense

Enquanto isso, as forças israelenses aprofundaram a incursão e o bombardeio no extremo norte do enclave, sua principal ofensiva desde o início do mês passado. Os militares dizem que o objetivo é impedir que os combatentes do Hamas realizem ataques e se reagrupem no local; os moradores afirmam ter medo de que o objetivo seja despovoar permanentemente uma faixa de território como uma zona de segurança, o que Israel nega.

Moradores das três cidades sitiadas na extremidade norte -- Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun -- disseram que as forças israelenses explodiram dezenas de casas.

Um ataque israelense atingiu o hospital Kamal Adwan em Beit Lahiya, uma das três instalações médicas que mal funcionam na área, ferindo seis equipes médicas, algumas em estado crítico, disse o Ministério da Saúde de Gaza em um comunicado.

"O ataque também destruiu o gerador principal do hospital e perfurou os tanques de água, deixando o hospital sem oxigênio ou água, o que ameaça a vida de pacientes e funcionários dentro do hospital", acrescentou. Ele disse que 85 pessoas feridas, incluindo crianças e mulheres, estavam internadas, oito na UTI.

Os habitantes de Gaza consideraram a decisão do TPI de buscar a prisão de líderes israelenses por suspeita de crimes de guerra como um reconhecimento internacional da situação difícil do enclave. Mas as pessoas que faziam fila para comprar pão em uma padaria na cidade de Khan Younis, no sul, duvidavam que isso teria algum impacto.

"A decisão não será implementada porque os Estados Unidos protegem Israel e podem vetar qualquer coisa. Israel não será responsabilizado", disse Saber Abu Ghali, enquanto aguardava sua vez no meio da multidão.