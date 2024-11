Policiais da Rota também fizeram escolta para delator do PCC morto em SP

Gritzbach foi baleado por dois homens armados em frente ao terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Ele estava acompanhado de sua namorada e um escolta da Polícia Militar quando foi atingido por 10 tiros de fuzis.

Segundo a Polícia Civil, o ataque teve a participação de Kauê do Amaral Coelho, 29. Ele foi acusado de ter atuado como olheiro e informado, do saguão do aeroporto, a saída de Gritzbach do terminal 2. Em seguida, um Gol preto se aproximou e dois homens desceram.

A vítima foi atingida por 10 tiros de fuzil. O Gol preto deixou o local com o motorista e os atiradores. O carro foi abandonado a seis quilômetros do aeroporto, onde também foram deixadas as armas usadas no crime. O condutor fugiu a pé e os autores dos disparos pegaram um ônibus.

Imagens dos dois homens apontados como os atiradores foram divulgadas pela imprensa. Eles aparecem no coletivo. Policiais civis afirmaram que ambos subiram num ônibus da Viação Campos do Ouro e desceram no Jardim Cocaia, onde foram resgatados por Kauê. Já Mota, o novo suspeito identificado, tertia dado R$ 5 mil para o olheiro Kauê. Todos estão foragidos.