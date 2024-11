Indiciamento de Bolsonaro por golpe de Estado vai à PGR

A PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 35 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Cabe agora à PGR analisar o relatório final do inquérito e decidir se faz a denúncia.

No cenário econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última sexta-feira que o anúncio formal da revisão de gastos públicos deve ser realizado finalmente até esta terça-feira. Amanhã ele deve ter uma última reunião com Lula para fechar detalhes da redação do pacote de medidas.

No Senado, a CPI das Bets ouve, também na terça, executivos das empresas de apostas online e autoridades. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar a proposta que pode acabar com as possibilidades de aborto legal no Brasil. A PEC garante a inviolabilidade do direito à vida "desde a concepção".

No esporte, destaque para a final da Copa Libertadores da América no sábado. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. E a seleção feminina de futebol realiza dois amistosos contra a seleção da Austrália.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 25