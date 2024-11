'Meu futuro mais próximo é o cemitério', diz Mujica ao votar aos 89 anos

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica, 89, compareceu cedo a uma sessão eleitoral em Montevidéu neste domingo (24). Utilizando uma bengala para se locomover, ele conversou com jornalistas e eleitores presentes.

O que aconteceu

Mujica chegou cedo para votar. O ex-presidente do Uruguai compareceu às urnas antes da abertura oficial neste domingo (24). Ele destacou a importância do futuro dos jovens e, em tom reflexivo, afirmou, segundo o El País: "Meu futuro mais próximo é o cemitério, mas me interessa a sorte de vocês".

Saúde afastou Mujica da campanha. Mujica, que atualmente enfrenta um tratamento contra um câncer no esôfago, não participou ativamente das campanhas eleitorais deste ano.