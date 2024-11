Chuvas inundam barracas de desabrigados em Gaza enquanto Israel intensifica ataques

Por Nidal al-Mughrabi e Mohammad Salem

CAIRO/GAZA (Reuters) - Fortes chuvas inundaram nesta segunda-feira acampamentos com barracas de palestinos desabrigados na Faixa de Gaza, atingindo comunidades já devastadas por 13 meses de guerra, enquanto forças israelenses intensificavam os ataques no enclave.

As chuvas torrenciais durante a noite inundaram as barracas e, em alguns lugares, levaram embora abrigos de plástico e tecido usados pelos deslocados de Gaza, a maioria arrancada de onde estava durante o conflito entre Israel e os militantes do Hamas.