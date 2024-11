Professor é preso por suposto abuso contra crianças e adolescentes no AM

A Operação Armlock foi deflagrada após a polícia de AM ter recebido uma denúncia contra o professor por supostos abusos entre 2011 e 2018. "As investigações apontam que ele teria abusado de meninos que são campeões mundiais de jiu-jítsu e os teria explorado sexualmente, oferecendo presentes e favores, comprando kimonos, mediando passagens e estadias para disputa de campeonatos", disse a delegada Deborah Ponce de Leão.

Até o momento, os policiais identificaram 12 vítimas. Outras seis possíveis vítimas ainda serão ouvidas. "Esses garotos, no primeiro momento, tinham um encantamento pelo autor, uma vez que ele é um professor renomado de jiu-jítsu, mas só depois de um tempo eles perceberam o que realmente estava acontecendo. As vítimas, inclusive, tinham vergonha de contar para os seus pais e esse foi um ponto que precisou ser alcançado pela equipe multidisciplinar", explicou Leão.

As investigações apontam que os abusos aconteciam durante estadias em campeonatos e na casa do suspeito, onde ele dopava as vítimas para cometer os estupros. Em algumas situações, segundo a delegada, o treinador dava banho nas vítimas, que já eram adolescentes, e tocava em suas partes íntimas.

A White House Jiu-Jítsu, escola da qual o suspeito é sócio, afirmou que ele será excluído do quadro societário. "Ressaltamos ainda que não compactuamos com nenhum ato que atente contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e, muito menos, que venham a manchar a história do jiu-jítsu na cidade de Manaus".

Entidades do jiu-jítsu no Amazonas repudiaram os possíveis crimes. "Reafirmamos nosso compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes, que representam a base e o futuro de nossa modalidade", disse a Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional. "Total repulsa a qualquer ato criminoso, em especial àqueles que ferem gravemente os princípios de respeito e proteção aos vulneráveis", afirmou a Federação Amazonense de Jiu-jítsu Esportivo.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto para manifestação.