Líder supremo do Irã pede sentença de morte para líderes israelenses

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, que apoia os militantes do Hamas e do Hezbollah que lutam contra Israel em Gaza e no Líbano, disse nesta segunda-feira que sentenças de morte deveriam ser emitidas para os líderes israelenses, e não mandados de prisão.

O aiatolá Ali Khamenei estava comentando sobre uma decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir mandados de prisão na quinta-feira para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seu ex-chefe de Defesa e um líder do Hamas, Ibrahim Al-Masri.

"Eles emitiram um mandado de prisão, mas isso não é suficiente... A sentença de morte deve ser emitida para esses líderes criminosos", disse Khamenei, referindo-se aos líderes israelenses.