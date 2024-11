Aliados da Otan precisarão gastar mais perto de 3% do PIB em defesa, diz autoridade

BRUXELAS (Reuters) - Os aliados da Otan precisarão gastar muito mais perto de 3% de seu produto interno bruto (PIB) nas Forças Armadas para implementar os novos planos de defesa da aliança, disse uma autoridade militar de alto escalão da Otan na segunda-feira, já que os custos ultrapassarão a meta atual de 2% da aliança.

"A porcentagem geral necessária para tornar os novos planos executáveis está muito mais próxima de 3% do PIB do que de 2%", afirmou o presidente do Comitê Militar da Otan, Rob Bauer, em Bruxelas.

"Espero que, sob o novo governo (Donald) Trump (nos EUA), haja uma discussão muito mais intensa sobre quanto mais a Europa e o Canadá precisam gastar, e essa é uma discussão saudável e válida a ser feita."