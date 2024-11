Irmãos Menéndez voltam ao tribunal em meio à campanha por sua libertação

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, em prisão perpétua por assassinar seus pais em sua luxuosa mansão de Berverly Hills em 1989, se apresentam novamente nesta segunda-feira (25) ante um juiz no auge da campanha por sua libertação após 34 anos de prisão.

Os Menéndez foram condenados em 1993, depois dos julgamentos extensamente cobertos pela imprensa que lhes deram ampla notoriedade.

Na época, a Promotoria os acusou de matar a sangue frio seu pai José, um imigrante cubano que se tornou executivo do setor musical, e Mary Louise "Kitty", uma ex-rainha da beleza, para ficar com uma herança de US$ 14 milhões (R$ 81 milhões na cotação atual).