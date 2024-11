Mineradores fecham rodovias e acampam em frente ao Congresso do Peru contra prazo para regularização

"Pedimos pelo menos dois anos de prorrogação e uma nova lei que permita concluir nossa formalização", disse por telefone Máximo Bécquer, presidente da Confederação Nacional de Pequena Mineração e Mineração Artesanal (Confemin).

Prorrogado várias vezes, o Reinfo foi criado no início da década passada para permitir a formalização dos mineradores artesanais. Muitos, no entanto, aproveitaram a autorização temporária para operar em áreas proibidas ou em propriedades de terceiros, sem cumprir exigências ambientais e trabalhistas.

Durante o protesto, milhares de mineradores, usando uniformes e capacetes de plástico, bloquearam a principal rodovia costeira nas regiões do sul, como Ica e Arequipa, deixando centenas de veículos de carga e passageiros presos em um congestionamento de até cinco quilômetros, mostraram imagens da televisão local.

O governo possui cerca de 85 mil registros de mineradores artesanais, a maioria oriundos de regiões pobres do interior do país, mas apenas 20% desses mineradores conseguiram se formalizar desde 2012, quando o programa foi criado. O Peru é o oitavo maior produtor mundial de ouro, segundo dados do setor privado local.

(Reportagem de Marco Aquino; reportagem adicional de Carlos Valdez da Reuters TV)