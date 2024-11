Promotores dos EUA pedem arquivamento de caso eleitoral contra Trump

Em vigor desde os anos 1970, política do Departamento de Justiça sustenta que o processo criminal de um presidente em exercício violaria a Constituição dos EUA ao minar a capacidade do chefe do Executivo do país de desempenhar suas funções.

A juíza distrital dos EUA Tanya Chutkan ainda terá que aprovar o pedido dos promotores.

Advogados de Trump já haviam afirmado que buscariam o arquivamento das acusações com base em uma decisão da Suprema Corte dos EUA, em julho, que determinou que ex-presidentes têm ampla imunidade contra processos relacionados a ações oficiais tomadas enquanto estavam na Casa Branca.

Smith tentou salvar o caso após a decisão da Suprema Corte, retirando algumas acusações, mas argumentando que as demais não estavam cobertas pela imunidade presidencial e poderiam seguir para julgamento.

Chutkan estava prestes a decidir se a imunidade exigiria o arquivamento de outras partes do caso. Uma data para o julgamento ainda não havia sido definida.

O caso foi aberto após uma investigação liderada por Smith sobre as tentativas de Trump de manter o poder após sua derrota nas eleições de 2020, culminando no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por uma multidão de seus apoiadores após um discurso inflamado de Trump perto da Casa Branca.