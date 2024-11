Agronegócio desconfia que França pediu para empresas reclamarem do Brasil

O agronegócio brasileiro desconfia que o governo da França pediu as suas grandes multinacionais que reclamem publicamente dos produtos brasileiros como uma última tentativa de tentar brecar o acordo Mercosul - União Europeia.

O que despertou a suspeita do empresariado foi a coincidência das manifestações de três empresas: não só o Carrefour, mas também Danone e Tereos. No Brasil, a Tereos é a fabricante do Açúcar Guarani.

Antes do Carrefour colocar em dúvida a qualidade da carne brasileira, levando os frigoríficos nacionais a boicotarem a rede no Brasil, outras duas gigantes do agronegócio francês já haviam se manifestado.