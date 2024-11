Agência espacial japonesa interrompe teste do motor do foguete Epsilon S após explosão

Por Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - A agência espacial japonesa abortou um teste de motor para o foguete Epsilon S nesta terça-feira, após ele explodir e pegar fogo, uma falha repetida que provavelmente empurrará o lançamento de estreia do foguete para além da meta de final de março e atrasará o programa espacial nacional.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa) disse que o teste de combustão resultou em uma explosão do motor do segundo estágio, 49 segundos após a ignição, causando um incêndio no Centro Espacial de Tanegashima, no sudoeste do Japão.