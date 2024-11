Aneel aprova bônus de Itaipu de R$1,3 bi para aliviar contas de luz, mas só em janeiro

Também foi levado em consideração o fato de a tarifa de energia elétrica ter ficado "comportada" ao longo deste ano, com alta média de 0,4%, segundo cálculos da Aneel.

O processo chega a uma conclusão com vários meses de atraso. Geralmente, o bônus de Itaipu --composto pelo saldo positivo registrado na conta de comercialização da energia da usina hidrelétrica binacional-- é aplicado nas contas de luz em julho.

No entanto, o crédito atrasou principalmente devido a um pedido do Ministério de Minas e Energia, que em meados do ano disse que avaliaria a destinação da cifra aos atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul.

Como a medida não saiu do papel, o diretor relator, Ricardo Tili, decidiu retomar a discussão sobre o tema nesta semana. Depois que o tema foi pautado, o Ministério de Minas e Energia encaminhou ofício à agência ressaltando a importância dos recursos para modicidade tarifária e controle da inflação.

Segundo o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, o atraso do lado do governo, aliado também a uma demora em fiscalização interna dos valores pelo regulador, trouxe uma dificuldade de "operacionalização" do bônus para as contas de luz neste ano.

O diretor Fernando Mosna destacou que, segundo uma análise do BTG Pactual, se a Aneel decidisse aplicar o bônus em dezembro, haveria efeito duplo: reduziria o IPCA em 0,6 ponto percentual em dezembro e traria uma elevação da mesma ordem em janeiro; e afetaria a dinâmica de gastos do governo, podendo reduzir o limite de gastos e comprimir despesas discricionárias.