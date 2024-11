Israel e Hezbollah concordam com cessar-fogo mediado por EUA e França, que entrará em vigor quarta-feira

Biden, que falou na Casa Branca pouco depois de o gabinete de segurança de Israel aprovar o acordo por 10 votos a 1, disse que havia conversado com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati. Os combates na fronteira entre Israel e Líbano terminariam às 4h horário local, segundo ele.

"Isso foi projetado para significar o fim permanente das hostilidades", disse. "O que resta do Hezbollah e outras organizações terroristas não será permitido ameaçar novamente a segurança de Israel."

Israel retirará gradualmente suas forças ao longo de um período de 60 dias, enquanto o Exército do Líbano assumirá o controle do território próximo à sua fronteira com Israel para garantir que o Hezbollah não reconstrua sua infraestrutura local, disse Biden.

"Em breve, civis de ambos os lados poderão voltar com segurança para suas comunidades", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, disse mais cedo que o Exército libanês estaria pronto para destacar pelo menos 5 mil soldados no sul do Líbano conforme tropas israelenses se retiram.

Netanyahu disse mais cedo que estava pronto para implementar o acordo de cessar-fogo e responderia com força a qualquer violação do Hezbollah, declarando que Israel manteria "total liberdade de ação militar".