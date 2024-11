Lula diz que acordo Mercosul-UE será concluído e pretende assiná-lo ainda este ano

De acordo com a fonte, no entanto, há boa vontade para fechar os últimos detalhes ainda este ano.

Apesar da resistência da França e também da Polônia, o acordo tem fortes defensores entre os europeus, especialmente Alemanha a Espanha. No Mercosul, também hoje há unanimidade favorável. Um dos mais resistentes, o governo da Argentina, declarou nesta quarta ser favorável a acordos comerciais em geral, inclusive este com a UE.

A expectativa é que as negociações sigam até o final desta semana, mas podem avançar inclusive pelo final de semana, se for necessário. A Cúpula do Mercosul em Montevidéu acontece no final da próxima semana.