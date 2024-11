Tentaram dar um golpe para a gente não assumir, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que as recentes revelações de inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de um golpe de Estado no Brasil já não podem ser desmentidas e mostram a real intenção do grupo investigado -- que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Relatório final de inquérito da PF divulgado na terça-feira aponta o envolvimento de Bolsonaro e de uma série de autoridades e militares em uma tentativa de golpe para impedir que o petista assumisse a Presidência. O plano descrito pela polícia envolvia o assassinato de Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que comanda uma série de ações judiciais envolvendo aliados e o próprio ex-presidente.

"Vocês sabem o que está acontecendo na política mundial e na política brasileira", disse Lula em cerimônia do lançamento do Programa Periferia Viva, descrevendo um ambiente repleto de "mentiras" e "ódio".