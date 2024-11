Lula indica operador chefe do Bradesco para diretoria de Política Monetária do BC

Com a aprovação da autonomia do BC, com lei sancionada em 2021, os diretores do banco passaram a ter mandatos fixos, não coincidentes com o mandato do presidente da República.

Lula tem sido um crítico constante da atuação do BC, defendendo juros mais baixos e fazendo repetidos ataques ao presidente Campos Neto, indicado por Bolsonaro.

Na quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo estava em "contagem regressiva" para ter um Banco Central "com olhar voltado para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil e não em Miami".

(Por Isabel Versiani)