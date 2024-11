Pacote não é "gran finale" de medidas de ajuste fiscal, diz Haddad

Questionado se ele precisa convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a importância dos esforços dessa agenda, o ministro disse que em certos momentos sim, ponderando que, como presidente da República, Lula é sensível a vários temas. Haddad frisou ainda que a relação dos dois é "transparente, tranquila e informal -- até mais do que deveria ser".

Durante o evento, Haddad reiterou que o problema fiscal é uma questão que precisa ser enfrentada por todos os Poderes, e citou manifestações de apoio às medidas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacando o bom alinhamento com o governo.

No início da tarde, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fizeram sinalizações públicas favoráveis ao pacote de corte de gastos anunciado pelo governo, ao mesmo tempo em que buscaram separá-lo da proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais mensais.

As manifestações abriram espaço para a perda de força do dólar ante o real e das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) nesta tarde, reduzindo a pressão vista desde quarta-feira no mercado brasileiro.

Ao tratar do ajuste fiscal no evento da Febraban, Haddad também voltou a defender que o tema não é de responsabilidade apenas do governo federal.

"Todo mundo tem que dar sua cota de contribuição para voltarmos ao equilíbrio e ao superávit primário. Não é tarefa só do Executivo", afirmou o ministro. "Temos que convencer o Congresso que as bondades têm que ser compensadas do ponto de vista da despesa", acrescentou.