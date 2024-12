Fazenda diz que deve rever projeção de alta do PIB em 2024 após dado do 3º tri

(Reuters) - O Ministério da Fazenda informou nesta terça-feira que deve revisar novamente sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto deste ano, atualmente em 3,3%, após o dado do terceiro trimestre ter ficado acima da expectativa da pasta.

Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta manhã, a produção econômica do país cresceu 0,9% no terceiro trimestre frente ao período imediatamente anterior. Em boletim divulgado no mês passado, a Fazenda previu uma expansão de 0,7% na margem, no que foi um ajuste sobre o avanço de 0,6% projetado em setembro.

No documento, quando foi divulgada a previsão atual de 3,3% para o crescimento do PIB em 2024, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do ministério já havia subido sua projeção para o ano, depois de prever um crescimento de 3,2% em setembro.