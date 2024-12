Parlamento da Coreia do Sul rejeita declaração de lei marcial do presidente

A medida de Yoon, que ele declarou ter como alvo seus adversários políticos, teve a oposição veemente até mesmo do líder de seu próprio partido, Han Dong-hoon, que estava presente na votação no Parlamento e que entrou em conflito com Yoon sobre a forma como o presidente lidou com os escândalos recentes.

Mais cedo, imagens ao vivo de televisão mostraram tropas com capacetes, aparentemente encarregadas de impor a lei marcial, tentando entrar no prédio da Assembleia, e assessores parlamentares foram vistos tentando empurrar os soldados para trás, borrifando extintores de incêndio.

Yoon disse na noite de terça-feira que os partidos de oposição haviam tomado o processo parlamentar como refém. Ele prometeu erradicar "as desavergonhadas forças antiestatais pró-Coreia do Norte" e disse que não tinha escolha a não ser tomar a medida para salvaguardar a ordem constitucional.

Pouco depois de Yoon fazer seu anúncio na TV ao vivo, as pessoas começaram a se reunir do lado de fora do prédio do Parlamento, algumas delas gritando: "Retirem a lei marcial de emergência!"

"Prendam Yoon Suk Yeol", gritavam outros.

Os militares disseram que as atividades do Parlamento e dos partidos políticos seriam proibidas, e que a mídia e publicações estariam sob o controle do comando da lei marcial.