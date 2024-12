Premiê britânico admite que negociações de paz podem pôr fim à guerra na Ucrânia

A eleição de Trump aumentou a pressão sobre a Europa para intensificar seu papel no armamento de Kiev, caso os Estados Unidos, o maior doador individual, reduzam sua ajuda.

Starmer disse que é "vital que todas as nações europeias se mobilizem para proteger nosso futuro compartilhado" porque "o futuro da liberdade na Europa está sendo decidido hoje".

"Enfrentamos um perigo próximo e presente com a Rússia como um agressor errático e cada vez mais desesperado em nosso continente, mobilizando todos os seus recursos -- juntamente com as tropas norte-coreanas e os mísseis iranianos -- com o objetivo de matar e conquistar", disse ele.