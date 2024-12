Rebeldes sírios aproximam-se de Hama e aumentam pressão sobre Assad e aliados

Um ataque contra Hama tem o condão de aumentar a pressão sobre Assad, cujos aliados russos e iranianos têm se esforçado para apoiá-lo contra uma rebelião que ressurge. A cidade permaneceu nas mãos do governo desde o início da guerra civil, em 2011.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse em uma entrevista em árabe que Teerã vai considerar o envio de tropas para a Síria caso Damasco peça, e o presidente russo, Vladimir Putin, pediu o fim da "agressão terrorista" na Síria, segundo a RIA.

O primeiro-ministro do Iraque, Shia al-Sudani, disse que Bagdá não seria "um mero espectador" na Síria e culpou os ataques militares israelenses contra o governo sírio pelo avanço dos rebeldes, segundo seu gabinete.

Para agravar os problemas de Assad, combatentes de uma coalizão apoiada pelos EUA e liderada pelos curdos lutaram contra as forças do governo no nordeste do país, segundo os dois lados, abrindo uma nova frente ao longo de uma rota vital de abastecimento.

A tomada de Aleppo pelos rebeldes na semana passada -- maior cidade da Síria antes da guerra -- marcou a mais ampla ofensiva dos últimos anos.

As linhas de frente do conflito estão congeladas desde 2020, após Assad recuperar a maior parte do país dos rebeldes, graças ao apoio do poder aéreo russo e do auxílio militar do Irã, além de sua rede de grupos regionais de milícias xiitas.