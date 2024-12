Presidente da UnitedHealthcare é morto a tiros em NY, diz jornal

(Reuters) - O presidente-executivo da empresa norte-americana de planos de saúde UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi morto com um tiro no peito na manhã desta quarta-feira do lado de fora do hotel Hilton em Nova York, publicou o NY Post, citando fontes policiais.

A empresa controladora da UnitedHealthcare, UnitedHealth, não comentou o assunto de imediato. A companhia estava realizando apresentação a investidores nesta quarta-feira.

Thompson foi levado às pressas em estado grave para um hospital, onde foi declarado morto, segundo o NY Post.