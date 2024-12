Presidente sul-coreano enfrenta impeachment após declarar lei marcial

Seis partidos da oposição sul-coreana apresentaram posteriormente um projeto no Parlamento para destituir Yoon, com votação marcada para sexta-feira ou sábado.

"Não podíamos ignorar a lei marcial ilegal", disse aos repórteres o parlamentar do PD Kim Yong-min. "Não podemos mais deixar a democracia entrar em colapso."

Também houve divisões profundas no Partido do Poder Popular, de Yoon, e seu líder pediu a demissão do ministro da Defesa Kim Yong-hyun e a renúncia de todo o gabinete. Kim ofereceu renúncia, informou o Ministério da Defesa.

Yoon disse à nação em um discurso na televisão na noite de terça-feira que a lei marcial era necessária para defender o país das forças antiestatais pró-Coreia do Norte e proteger a ordem constitucional livre, mas não citou nenhuma ameaça específica.

Cenas caóticas se seguiram quando tropas tentaram tomar o controle do prédio do Parlamento, embora tenham recuado quando assessores parlamentares os atacaram com extintores de incêndio, enquanto os manifestantes brigavam com a polícia do lado de fora.

Os militares disseram que as atividades do Parlamento e dos partidos políticos seriam proibidas e que a mídia e as editoras estariam sob o controle do comando da lei marcial.