Rússia reitera que não há terreno para negociações com Ucrânia, mas as menciona com mais frequência

O Catar mediou vários retornos de crianças ucranianas levadas da zona de conflito para a Rússia desde o início da guerra. Milhares de civis, a grande maioria deles ucranianos, foram mortos desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala no país vizinho em fevereiro de 2022.

Valentina Matviyenko, presidente do Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo, disse na segunda-feira que poderia haver tentativas de iniciar negociações de paz com a Ucrânia em 2025.

No final de novembro, fontes disseram à Reuters que o presidente russo, Vladimir Putin, estava aberto a discutir um acordo de cessar-fogo na Ucrânia com Trump e poderia concordar em congelar o conflito ao longo das linhas de frente.

As forças russas controlam cerca de 20% do território da Ucrânia e têm avançado ultimamente no ritmo mais rápido desde os primeiros dias da guerra.

Mas o Kremlin tem dito repetidamente que não negociará com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a menos que a Ucrânia renuncie à sua ambição de se juntar à Otan e retire suas tropas dos territórios atualmente controlados pelas tropas russas.

A Ucrânia, que na terça-feira declarou que não se contentaria com nada menos do que a adesão à Otan para garantir sua segurança futura, também disse que não comprometerá seu território.