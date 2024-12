Nasa anuncia novos atrasos nas missões lunares Artemis

"Supondo que o módulo de pouso da SpaceX esteja pronto, planejamos lançar o Artemis III em meados de 2027", disse Nelson.

"Isso estará bem à frente da intenção anunciada pelo governo chinês" de pousar na superfície lunar até 2030, acrescentou Nelson, ilustrando a competição entre as duas maiores potências espaciais do mundo enquanto correm para a Lua.

O adiamento ocorreu após a Nasa concluir os testes na cápsula Orion, produzida pela Lockheed Martin, e em seu escudo de calor, que falhou durante a reentrada na atmosfera terrestre durante um voo em 2022. O programa Artemis foi estabelecido pela Nasa durante o primeiro mandato do presidente-eleito, Donald Trump, com o objetivo de levar novamente astronautas à Lua pela primeira vez desde a missão Apollo 17. O programa quer estabelecer uma base lunar, como uma etapa para um objetivo mais ambicioso, de levar humanos a Marte. Os EUA estimam gastos de quase 93 bilhões de dólares no programa em 2025. Apesar de obter progressos notáveis, o programa também teve de lidar com vários atrasos e aumentos de custos. Em 2022, a Nasa realizou a missão Artemis 1, uma viagem de 25 dias não tripulada ao redor da Lua. Ela acabou quando a cápsula Orion, que carregava três manequins simulando uma tripulação, pousou com sucesso no Oceano Pacífico. Durante sua reentrada atmosférica, o calor ficou preso dentro da camada externa do escudo térmico da Orion, causando rachaduras e trazendo preocupações sobre os futuros modelos da cápsula. O chefe da Nasa afirmou que ele e outras autoridades decidiram de forma unânime manter o escudo de calor como tal e mudar a trajetória da Orion quando retornar da próxima missão. (Reportagem de Joey Roulette)