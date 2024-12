Presidente da Coreia do Sul sobrevive a processo de impeachment da lei marcial após partido boicotar votação

"A nação inteira está assistindo à decisão que está sendo tomada hoje aqui na Assembleia Nacional. O mundo está assistindo", disse o Presidente da Assembleia, Woo Won-shik, acrescentando que era lamentável que não houvesse um número suficiente de legisladores participando para que os votos fossem computados.

O Partido Democrático, principal partido de oposição, prometeu tentar novamente, enquanto o partido de Yoon disse que encontraria uma maneira "mais ordenada e responsável" de resolver a crise.

Yoon chocou a nação na noite de terça-feira, quando concedeu aos militares amplos poderes emergenciais para erradicar o que chamou de "forças antiestatais" e superar opositores políticos obstrucionistas.

Ele voltou atrás com relação à ordem seis horas mais tarde, depois que o parlamento desafiou os cordões militares e policiais para votar unanimemente contra seu decreto. Mas a medida mergulhou a quarta maior economia da Ásia e principal aliada militar dos EUA em sua maior crise política em décadas, ameaçando abalar a reputação da Coreia do Sul como uma história de sucesso democrático.

A oposição precisava de pelo menos oito votos do Partido do Poder Popular, de Yoon, para alcançar a maioria de dois terços necessária para o impeachment. Quando os legisladores do PPP saíram após votarem em uma moção separada, algumas pessoas gritaram e xingaram. Apenas três membros do partido conservador de Yoon votaram.

O presidente pediu desculpas à nação na manhã de sábado, mas resistiu aos apelos para que renunciasse antes da votação.