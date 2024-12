Crise na Coreia do Sul se aprofunda com promotores avançando contra presidente e ex-ministro

Por Hyunjoo Jin e Josh Smith

SEUL (Reuters) - A crise de liderança na Coreia do Sul se agravou neste domingo com promotores apontando o presidente Yoon Suk Yeol como alvo de uma investigação criminal por conta da tentativa de colocar o país sob lei marcial na semana passada, de acordo com reportagem na imprensa local, e com a prisão do ex-ministro da Defesa.

Yoon conseguiu sobreviver a uma votação de impeachment no parlamento liderado pela oposição no final do sábado, provocada por sua tentativa de impor a lei marcial na terça-feira. O líder de seu próprio partido, contudo, disse que o presidente seria efetivamente excluído das funções antes de eventualmente renunciar.