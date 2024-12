Calor extremo coloca em risco trabalhadores de fábricas de vestuário, mostra estudo

Em Daca, Hanói, Cidade de Ho Chi Minh, Phnom Penh e Karachi, o número de dias com temperaturas de "bulbo úmido" - uma medida que leva em conta a temperatura do ar e a umidade - acima de 30,5 graus Celsius aumentou 42% em 2020-2024 em comparação com 2005-2009, apontaram os pesquisadores do Global Labor Institute da Universidade de Cornell.

Acima desse limite, a Organização Internacional do Trabalho recomenda tanto descanso quanto trabalho em uma determinada hora para manter níveis seguros de temperatura corporal central.

O relatório identificou apenas três varejistas - Nike, Levi's e VF Corp - que incluem especificamente protocolos para proteger os trabalhadores da exaustão pelo calor em seus códigos de conduta de fornecedores.

EMPRESAS ADVERTIDAS

"Estamos conversando com as marcas há muito tempo sobre essa questão, e só agora elas estão começando a voltar sua atenção para ela", disse Jason Judd, diretor executivo do Global Labor Institute da Universidade de Cornell, à Reuters.

"Se uma marca ou um varejista tiver conhecimento que as temperaturas em uma área de produção estão excessivamente altas ou prejudicando a saúde dos trabalhadores, eles são obrigados, de acordo com esse novo conjunto de regras, a fazer algo a respeito", acrescentou.