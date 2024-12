Câmara dos Deputados do México aprova por unanimidade reforma para trabalhadores de aplicativos

Por Diego Oré e Aida Pelaez-Fernandez

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Câmara dos Deputados do México aprovou nesta terça-feira uma reforma que busca regulamentar as condições de trabalho de entregadores e motoristas que trabalham para aplicativos como DiDi, Rappi e Uber, garantindo acesso à previdência social e a um bônus de Natal, entre outros benefícios.

A reforma geral foi aprovada por unanimidade, com todos os 462 parlamentares presentes votando a favor, após um debate de duas horas. Em seguida, os deputados discutiram os termos específicos da lei antes de ela ser encaminhada ao Senado, que precisa votar quaisquer alterações.