Sírios voltam da Turquia para casa com lágrimas e esperança

"Se Deus quiser, as coisas serão melhores do que sob o governo de Assad. Já vimos que sua opressão acabou. Estamos voltando porque agora achamos que os que assumiram o poder já estão fazendo coisas para acabar com a opressão", disse.

"O motivo mais importante para eu voltar é que minha mãe mora em Latakia. Ela pode cuidar da minha filha, para que eu possa trabalhar", disse Jabeer, acrescentando que era grato à Turquia por cuidar deles com serviços de saúde, abrigo e empregos.

Na segunda-feira, Erdogan destacou a meta de "retornos voluntários, seguros, dignos e regulares", enquanto a Síria se estabiliza.

A passagem de Yayladagi, próxima à fronteira noroeste da Síria, estava fechada desde 2013 devido aos combates nas proximidades.

Membro da Otan, a Turquia controla áreas de terra no norte da Síria após várias incursões transfronteiriças contra a milícia curda síria YPG, que Ancara considera um grupo terrorista ligado aos militantes do PKK que lutam contra o Estado turco há 40 anos.

A Turquia disse no domingo que queria que a nova administração síria fosse inclusiva e que os sírios determinassem seu próprio futuro.