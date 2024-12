Pilotos e tripulantes de companhias aéreas expressam preocupação com rotas no Oriente Médio

"Não fiquei muito feliz com isso", afirmou à Reuters o piloto, que pediu anonimato por medo de perder o emprego. Dias depois, o Iraque fechou seu espaço aéreo quando o Irã disparou mísseis contra Israel em 1º de outubro. "Isso confirmou minha suspeita de que não era seguro."

Em resposta às perguntas da Reuters, a Wizz Air disse que a segurança é sua prioridade e que realizou avaliações de risco detalhadas antes de retomar os voos sobre o Iraque e outros países do Oriente Médio.

A Reuters conversou com quatro pilotos, três membros da tripulação de cabine, três especialistas em segurança de voo e dois executivos de companhias aéreas sobre as crescentes preocupações com a segurança no setor aéreo europeu devido à escalada das tensões no Oriente Médio após o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, que provocou a guerra em Gaza.

O Oriente Médio é um importante corredor aéreo para aviões com destino a Índia, Sudeste Asiático e Austrália e, no ano passado, foi atravessado diariamente por 1.400 voos de e para a Europa, segundo dados do Eurocontrol.

O debate a respeito da segurança dos voos sobre a região está ocorrendo na Europa, em grande parte porque os pilotos de lá são protegidos por sindicatos, ao contrário de outras partes do mundo.

A Reuters analisou nove cartas não publicadas de quatro sindicatos europeus que representam pilotos e tripulações e que expressavam preocupação com a segurança aérea nos países do Oriente Médio. As cartas foram enviadas a Wizz Air, Ryanair, airBaltic, Comissão Europeia e Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) entre junho e agosto.