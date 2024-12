Trump planeja grande reformulação do governo dos EUA poucas horas após assumir o cargo

O republicano emitiu apenas algumas ordens desse tipo no primeiro dia de sua Presidência de 2017 a 2021. Em contraste, o presidente Joe Biden emitiu 17 ordens executivas em seu primeiro dia no cargo em 2021, muitas das quais tinham como objetivo reverter as políticas de Trump.

"O povo norte-americano pode contar com o presidente Trump usando seu poder executivo no primeiro dia para cumprir as promessas que ele fez na campanha", disse a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, quando questionada sobre os planos.

Os presidentes dos EUA frequentemente emitem ordens executivas para cumprir as promessas de campanha e estabelecer rapidamente seus objetivos políticos sem passar pelo longo processo de aprovação de legislações no Congresso.

No entanto, as ordens podem estar sujeitas a contestações judiciais e, normalmente, qualquer verba reservada para cumprir os mandatos das ordens precisa ser aprovada pelo Congresso.

Uma das fontes familiarizadas com os planos da equipe de Trump disse que há um reconhecimento interno de que cada ação exige uma enorme quantidade de coordenação entre os órgãos governamentais afetados, o que pode gerar atrasos e reduzir o número total de ordens do primeiro dia.

Mais ordens e diretrizes serão emitidas nos dias e semanas seguintes, disseram as fontes à Reuters.