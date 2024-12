É cedo demais para suspender sanções dos EUA contra a Síria, dizem parlamentares

Mas a opinião contrária diz que o risco é muito alto até que se tenha certeza de que os rebeldes garantirão direitos humanos, como liberdade de expressão e religião, e não atacarão membros de grupos de minorias.

Democratas seniores também pediram cautela.

"É cedo demais para dizer se o histórico do novo regime refletirá uma maneira diferente de agir", disse o senador Ben Cardin, atual presidente do comitê, em uma entrevista coletiva.

E o senador Chris Murphy, que preside o Subcomitê do Oriente Médio do Senado, também disse que é muito cedo para suspender as sanções, dado o histórico de vínculos terroristas dos rebeldes, mas enfatizou a importância de se comunicar com as novas autoridades na Síria em um momento em que as potências mundiais estão disputando influência naquele país.

Tem havido alguns pedidos no Congresso para aliviar as sanções, mas a maioria esmagadora é contra essa medida.

(Reportagem de Patricia Zengerle)