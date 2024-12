Países ricos e Estados insulares discutem mudanças climáticas em tribunal da ONU

"O poder de um parecer da CIJ não reside apenas em sua aplicação direta, mas na mensagem clara e na orientação que enviará a muitos tribunais em todo o mundo que estão lidando com a questão das obrigações do Estado para lidar com a emergência climática e remediar os danos climáticos", afirmou Nikki Reisch, diretora do Programa de Clima e Energia do Centro de Direito Ambiental Internacional, à Reuters.

As audiências foram abertas no início de dezembro com Vanuatu, nação insular do Pacífico, que pediu aos juízes que reconhecessem e reparassem os danos causados pelas mudanças climáticas.

Os maiores emissores do mundo, EUA e China, juntamente com países como a Arábia Saudita e vários membros da UE, argumentaram que os tratados existentes produzidos pelas negociações sobre mudanças climáticas apoiadas pela ONU, que são em grande parte não vinculantes, deveriam ser a referência para determinar as obrigações dos Estados.

"A China espera que o tribunal mantenha o mecanismo de negociações sobre mudanças climáticas da ONU como o principal canal para a governança climática global", disse Ma Xinmin, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores da China, ao tribunal.

Pelo Acordo de Paris, os países devem atualizar seus planos climáticos nacionais, conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), a cada poucos anos, com a próxima rodada prevista para fevereiro de 2025.

A ONU solicitou aos países que apresentassem planos econômicos que demonstrassem uma ambição maior e não vinculante de manter o mundo em um aquecimento de 1,5°C .