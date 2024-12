Cinco morrem após barco de imigrantes naufragar perto de ilha grega, muitos estão desaparecidos

Em incidentes separados no sábado, um navio de carga com bandeira de Malta resgatou 47 imigrantes de um barco que navegava a cerca de 40 milhas náuticas de Gavdos, enquanto um petroleiro resgatou outros 88 imigrantes a cerca de 28 milhas náuticas da pequena ilha no sul da Grécia.

De acordo com informações iniciais, autoridades da guarda costeira acreditam que os barcos partiram juntos da Líbia.

A Grécia foi a porta de entrada preferida de imigrantes e refugiados do Oriente Médio, África e Ásia na União Europeia em 2015-2016, quando quase 1 milhão de pessoas desembarcaram em suas ilhas, principalmente em botes infláveis.

Incidentes com barcos de imigrantes e naufrágios em Creta e sua pequena vizinha Gavdos, que são relativamente isoladas no Mediterrâneo central, aumentaram no ano passado.

Em 2023, centenas de imigrantes se afogaram quando um navio superlotado virou e afundou em águas internacionais na costa sudoeste da cidade costeira grega de Pylos. Foi um dos desastres de barco mais mortais já ocorridos no Mar Mediterrâneo.

(Reportagem de Renee Maltezou e Yannis Souliotis)