PF prende Braga Netto em inquérito sobre tentativa de golpe de Estado, dizem fontes

Duas fontes com conhecimento da operação disseram que o mandado de prisão era contra Braga Netto

As medidas judiciais, segundo a PF, têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas.

Braga Netto, também candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava entre os indiciados pela PF por tentativa de golpe em 2022, no qual estavam incluídos Bolsonaro e ex-ministros do governo e ex-comandantes das Forças Armadas.

Braga Netto foi apontado com um dos principais influenciadores e articuladores da tentativa de golpe para evitar a posse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com uma das fontes, agentes da PF estiveram na casa de Braga Netto no bairro de Copacabana para cumprir o mandado. Como o ex-ministro é general da reserva, ele deve ficar custodiado em uma unidade militar no Rio de Janeiro. Ele foi ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro

A informação sobre a prisão de Braga Netto foi noticiada primeiramente pelo G1.